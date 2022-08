Torcida de gigante brasileiro pede a contratação de Jorge Sampaoli nas redes sociais

Sem clube e morando no Brasil, Jorge Sampaoli volta a ter seu nome falado no Atlético MG. Pelo menos, segundo a torcida do gigante mineiro, que deseja, mais do que nunca, a volta do argentino ao comando técnico do, ainda, campeão brasileiro, uma vez que o começo de Cuca não tem sido nada positivo.

Cuca voltou ao Galo com a missão de colocar o time no caminho das vitórias. Ele foi contratado depois de Turco cair na Copa do Brasil e se distanciar dos líderes do Brasileirão. Desde então, Cuca soma apenas uma vitória, o Galo ficou ainda mais distante dos líderes e, de quebra, caiu na Libertadores, para o Palmeiras, depois de ter um jogador a mais por boa parte do jogo.

Depois de mais um resultado abaixo, na temporada, a torcida do clube mineiro está em peso pedindo a volta do argentino Sampaoli, que está livre no mercado e de morando no Brasil à espera de um projeto. Apesar da passagem do argentino ter sido curta em Minas, torcedores querem mais do que nunca a volta de Sampa o quanto antes.

Além do Galo, o nome de Jorge Sampaoli vem sendo falado em outros grandes clubes do Brasil. O Flamengo é um deles, mas apenas para o ano de 2023. Na Serie B, o Vasco sonha, mas está bastante distante pelo lado esportivo.