TORCEDORES DO FLAMENGO ROMPEM DECRETO, E QUEBRAM REGRAS DO “TOQUE DE RECOLHER” EM HUMAITÁ

Em momento de pandemia crescente ocasionado pelo coronavirus em Humaitá, torcedores do Flamengo, após conquista do Bi-Campeonato Carioca sobre seu rival Fluminense, levou centenas de torcedores a realizarem carreata por nossas vias publicas, durante a noite desta quarta-feira.

Tudo seria perfeitamente normal caso, não tivéssemos passando por um decreto de Toque de Recolher por dez dias, o que não foi respeitado pelos torcedores. A lei deve ser obedecida e serve para todos os casos. No Maracanã a torcida não participou do jogo por força da lei, a mesma que, está em vigor em nossa cidade.

Lamentável a postura dos torcedores que simplesmente ignoraram a medida preventiva ao COVID-19. Nosso Hospital Regional do município vive dias de plantões sobrecarregados de pacientes, precisando de oxigênio para se manter com vida. Ja temos filas de espera, por vagas na unidade medica. A polícia militar mesmo diante do cumprimento das medidas de retenção da circulação popular após as 20h00 não pode controlar a coletividade. Destacar o empenho das forças policiais, é louvável, porém a população de forma geral precisa colaborar, se não, continuaremos do mesmo jeito infelizmente.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ