Torcedor brasileiro é perguntado por programa espanhol se tem medo da Espanha e resposta viraliza

Caso Brasil e Espanha confirmem a primeira classificação em seus grupos na Copa do Mundo, as duas seleções podem se enfrentar nas quartas de final do torneio. Apesar do ótimo início da seleção espanhola, o brasileiro não parece temer “La Roja” a julgar pela resposta de um torcedor a um programa de televisão espanhol.

Um jornalista espanhol do programa “El Chiringuito TV”, da emissora “Mega”, perguntou a um brasileiro, no Qatar, se ele temia enfrentar a Espanha. O homem ficou surpreso com o questionamento e apenas apontou para as cinco estrelas da camisa da Seleção Brasileira, que representam os cinco títulos mundiais do Brasil.

Apesar de ter sido a resposta que mais repercutiu nas redes sociais, esse não foi o único torcedor perguntando pelo programa espanhol. A maioria dos brasileiros pareceu bastante confiante em uma vitória brasileira em possível confronto com os espanhóis e um homem chegou a perguntar ironicamente “Quem é Espanha?”.