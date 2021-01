‘Toque de recolher’ e retorno para fases restritivas começam a valer no domingo em 29 cidades de Rondônia

Novo decreto vale por 10 dias e pessoas não vão poder circular entre 20h e 6h.

O estado de Rondônia volta às fases mais restritivas do plano de flexibilização. Um decreto publicado em edição especial do diário oficial desta sexta-feira (15) impõe medidas temporárias de isolamento social restritivo, para conter o avanço da pandemia da Covid-19. O documento valerá por 10 dias — de 17 a 26 de janeiro de 2021.

O texto diz que 29 cidades de Rondônia retornam para as fases 1 e 2 do plano de contenção e as outras 23 ficarão na fase 3 (veja ao final da reportagem em que fase sua cidade está). A publicação do novo decreto foi adiantada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) durante entrevista coletiva à imprensa nesta sexta, o documento é uma tentativa de evitar que a saúde entre em colapso no estado.

Toque de recolher

Conforme o decreto, fica estabelecida a restrição da circulação em espaços e vias públicas, em todos os municípios enquadrados nas fases 1 e 2, entre as 20h e 6h. Sendo liberados para circulação APENAS pessoas envolvidas em:

transporte de cargas e produtos essenciais à vida, como alimentos e medicamentos e insumos médico-hospitalares;

serviços de entrega, exclusivamente de produtos farmacológicos, medicamentos e insumos médico-hospitalares;

para prestar assistência ou cuidado a doentes, idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou necessidades especiais;

o deslocamento dos profissionais de imprensa; e

o deslocamento às unidades de saúde, para atendimento emergencial.

Fonte: G1