Top 100 Reggaeton Mais Tocados (Setembro 2022)

1 J. Balvin, Maria Becerra – Qué Más Pues? (Official Video)

2 KAROL G, Mariah Angeliq – EL MAKINON (Official Video)

3 Bad Bunny – Yonaguni (Video Oficial)

4 SANTI – Quédate (Official Lyric Video)

5 Daddy Yankee, Myke Towers, Jhay Cortez- Súbele el volumen

6 Loco Escrito – Mamacita (Official Video)

7 David Bisbal, Luis Fonsi – Dos Veces

8 Andra – Invisible (feat. Lil Eddie) (Official Music Video)

9 SANTI – París Pa’ Qué (Official Music Video)

10 Simone & Simaria, Sebastián Yatra – No Llores Más

11 Natti Natasha x Becky G – Ram Pam Pam [Official Video]

12 Zerimar – Permiso [Official Video]

13 Nio Garcia x J Balvin x Bad Bunny – AM Remix (Video Oficial)

14 Más Que Atención – J Salez (Performance Visual)

15 J.Balvin, Karol G, Nicky Jam, Crissin, Totoy El Frio, Natan & Shander – Poblado

16 Yetsi – Fiyah (Official Video)

17 Mora x Bad Bunny x Sech – Volando Remix (Video Oficial)

18 NO ME CONOCEN (REMIX) – BANDIDO, DUKI, REI, TIAGO PZK (VIDEO OFICIAL)

19 SANTI – Nada (“Sunflower” Reggaeton Edit)

20 Sebastián Yatra, Myke Towers – Pareja del Año (Official Video)

21 Ingratax – Paris (Official Video)

22 De cualquier Malla (Mychael)

23 Maluma – Sobrio (Official Video)

24 Claydee – Detente (Official Music Video)

25 Wisin, Jhay Cortez, Anuel – “Fiel Remix” (Official Video) ft. Myke Towers, Los Legendarios

26 MYA, TINI & DUKI – 2:50 Remix (Official Video)

27 KAROL G – EL BARCO

28 Mont – Uy K Raro (Official Video)

29 Andrew Tejada – Sube

30 Lola Indigo, TINI, Belinda – Niña de la Escuela

31 Muñekita – Zangel (Prod. Unreleasedx)

32 Rauw Alejandro – 2/Catorce (Video Oficial)

33 Justin Quiles x Chimbala x Zion & Lennox – Loco (Official Music Video)

34 @Sech, @JhayCortez – 911 REMIX (Video Oficial)

35 Loy – Delincuente (Video Oficial)

36 BAD BUNNY x ROSALÍA – LA NOCHE DE ANOCHE (Video Oficial)

37 Jennifer Lopez, Rauw Alejandro – Cambia el Paso (Official Video)

38 Bronx Chica (official video)

39 KAROL G, Anuel AA, J. Balvin – LOCATION (Official Video)

40 Sech – Sal y Perrea (Video Oficial)

41 Arcangel x Miky Woodz x Jay Wheeler – Si Te Veo (Video Oficial)

42 Enrique Iglesias – ME PASE (Official Video) ft. Farruko

43 Maria Becerra, Tiago PZK – CAZAME (Official Video)

44 Mine – LD El Mas Vacilao By LCruz Music© Regueton 2021

45 Mora x Jhay Cortez – 512 (Video Oficial)

46 Quavel | Serenateando

47 BLESSD | HACE TIEMPO ( OFFICIAL VIDEO )

48 Daddy Yankee – Problema (Video Oficial)

49 Carlos Vives, Ricky Martin – Canción Bonita (Official Video)

50 Ezio Oliva – Siempre te vas (Video Oficial)

51 Ozuna – Este Loko (Video Oficial)

52 Alejandro Reyes – Ti Ti Ti (Official Music Video)

53 Juhn, Jay Wheeler – Fragancia (Official Video)

54 KHEA, Maria Becerra – Te Necesito (Official Video)

55 FlipNation No Nos Hablamos (Official Video)

56 Ryan Castro – JORDAN (Vídeo Oficial)

57 Nio García x Casper Magico x Ozuna x Myke Towers x Wisin x Yandel – Travesuras Remix (Video Oficial)

58 Mr. Saik – Bonita (Video Oficial)

59 FMK, Tiago PZK – Prende la Cámara (Official Video)

60 Rauw Alejandro – Aquel Nap ZzZz (Audio Oficial)

61 Andy Rivera – Alguien Más [Official Video]

62 Picante – HighFull ft. Jarxiel & Jnote – OFFICIAL Dembow 2021

63 RAKATA #TIKTOK – Original Elias x Moncho Chavea x Yotuel x C de cama

64 Rusherking – LOBA (Official Video)

65 Más de 100 – Lummel (Official Music Video)

66 Mont – Maviri (Official Video)

67 Rauw Alejandro – Sexo Virtual (Video Oficial)

68 Reik, Maluma – Perfecta (Video Oficial)

69 Alex Rose, Rauw Alejandro – Me Fije (Video Oficial)

70 Cazzu, Justin Quiles – Dime Dónde

71 Arcadiel – Amor Pasajero ( Cap 1) ( Video Oficial )

72 Camilo – Ropa Cara (Official Video)

73 BLESSD MALUMA | IMPOSIBLE (REMIX – OFFICIAL VIDEO)

74 Daddy Yankee – El Pony (Video Oficial)

75 Selena Gomez, Rauw Alejandro – Baila Conmigo (Official Video)

76 Ptazeta, Farina – Trakatá

77 Jossef, Jamby “El Favo”, Eix – Persia – Remix (Official Music Video)

78 Camilo – Millones

79 Mariah Angeliq, Bad Gyal, Maria Becerra – BOBO (Official Video)

80 Micro TDH, Myke Towers – EL TREN (Official Video)

81 Amor En Coma – MTZ Manuel Turizo x Maluma | Video Oficial

82 Rauw Alejandro – Dile A Él (Video Oficial)

83 Camilo, Evaluna Montaner – Machu Picchu (Official Video)

84 VUDÚ – LUNAY X CHENCHO CORLEONE X CHRIS JEDI (Video Oficial)

85 Sofía Reyes & Pedro Capó – Casualidad [Official Music Video]

86 Jay Wheeler – Viendo El Techo (Official Music Video)

87 Sin Ropa (Remix) – Anonimus, Lenny Tavarez, Jay Wheeler, Nio Garcia, Casper Magico,Brytiago & Darell

88 FMK, Tiago PZK, LIT Killah, Rusherking – YO SE QUE TU (Official Video)

89 Danna Paola – MÍA

90 Luis Fonsi, Myke Towers – Bésame (Official Video)

91 Morat, Danna Paola – Idiota

92 J. Balvin, Jay Wheeler – Otro Fili (Official Video)

93 Natti Natasha x Farina x Cazzu x La Duraca – Las Nenas [Official Video]

94 Mala Costumbre – MTZ Manuel Turizo x Wisin & Yandel | Video Oficial

95 JD Pantoja – Santa Paloma (Official Video)

96 Messiah, Nicky Jam, Ozuna – Millonario Remix [Video Oficial]

97 Mau y Ricky, Sebastián Yatra, Mora – 3 de La Mañana (Official Video)

98 DEJA VU – Tainy, Yandel (Official Video)

99 Marcianeke – DIMELO MÁ ft Pailita (PROD.YOUNGVARAS)

100 Marcianeke ft. CrisMj – TUSSI CODE MARI (PROD.YOUNGVARAS)[Rocafilms]

Outros Artista de Reggaeton