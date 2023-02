“Tomou a decisão de…”; Bate-boca com diretor ‘gera bomba’ e PSG crava postura final sobre futuro de Neymar

No último sábado (11), o Paris Saint-Germain titubeou e foi derrotado por 3 a 1 pelo Monaco, no Campeonato Francês. Em relação ao duelo, no intervalo, quando a equipe parisiense já perdia por 2 a 0, o diretor esportivo Luís Campos foi ao vestiário cobrar os jogadores. Segundo o jornal ‘L’Équipe’, o dirigente acusou os jogadores de falta de empenho e agressividade em campo.

Ainda em relação a essa ‘postura’, Neymar, junto com Marquinhos, teriam discutido com o ‘superior’ após ele cobrar empenho dos jogadores em campo. Agora, após essa rusga com o membro da diretoria, um deles, parece que vai ‘pagar o pato’ e deve deixar o elenco de Messi e companhia ao final da temporada.

Sendo assim, a seguinte informação do jornal ‘As’, da Espanha, veio à tona. “Apuramos que o PSG planeja vender Neymar na próxima janela de transferências. A diretoria do clube estaria insatisfeita com o atacante brasileiro após o caso do último revés, com isso, tomou essa difícil decisão”, revelou o veículo.

Por fim, vale lembrar que o camisa 10 soma números impressionantes na atual temporada. Em 27 jogos, o brasileiro marcou 17 gols e deu 16 assistências. A equipe, porém, caiu de nível em janeiro e, nesta terça-feira (14), entra em campo em má fase para encarar o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League.