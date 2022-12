Tomorrowland anuncia edição no Brasil em outubro de 2023

Tomorrowland está de volta! Organização do festival de música eletrônica com base na Bélgica anunciou nova edição no Brasil, em Itu – interior de São Paulo. O evento deve acontecer em três dias: 12, 13 e 14 de outubro, aproveitando feriado nacional.

O Parque Maeda, palco das duas primeiras edições do Tomorrowland Brasil, em 2015 e 2016, será novamente a casa do festival. Segundo a organização, local recebeu cerca de 150 mil pessoas nas datas anteriores.

“A contribuição que o festival deu à minha carreira é incomensurável e, mais que um marco, ele é uma necessidade cultural da nossa atualidade. Seja pra mim como artista, como ao público como espectador,” destacou Alok em nota.

“Além de sua grandiosidade como evento, a importância do Tomorrowland reflete em ações voltadas à cidade e à comunidade local. Temos orgulho em recepcionar este evento de visibilidade mundial em Itu, uma cidade historicamente turística,” afirmou o prefeito de Itu, Guilherme Gazzol.

Line-up e detalhes sobre vendas devem ser anunciados nos próximos meses.