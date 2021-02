TOLERÂNCIA ZERO – PREFEITURA BOTA AQUIPES DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO POR TODA A CIDADE

A prefeitura de Humaitá através da empresa contratada para limpeza pública está realizando coleta de lixos e entulhos por toda a cidade. Uma grande equipe de pessoas com maquinas, caçambas e caminhões coletores já fizeram uma mudança significativa na zona leste da cidade (São Sebastião, São Pedro e Nova Humaitá). Vale ressaltar que, os serviços já estão em andamento também pela avenida Brasil, e outras partes do município.

O gestor municipal determinou tolerância zero ao lixo e entulhos nas vias principais e por todas as ruas da cidade, o prefeito declarou que, neste primeiro momento as equipes estão alinhadas para as vias principais, mas que as partes mais distantes do centro, também serão atendidas, com o decorrer dos dias vindouros.

Agora em Humaitá, você já encontra espalhado por toda a cidade servidores trabalhando na limpeza e coleta de lixos e isso, já anima a população atendida, pois, já observam que tudo se encaminha para melhorar o visual de nossa cidade.

