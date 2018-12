TJ-AM anuncia concurso público para substituição de servidores temporários em 2019

Um concurso público com oferta de 200 vagas para oTribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) foi anunciado nesta quinta-feira (29). A realização do processo seletivo, que deve ter o edital lançado no início de 2019, tem o objetivo de substituir funcionários temporários que atuam no Tribunal.

O anúncio foi feito pelo presidente do TJ-AM, desembargador Yedo Simões, durante a apresentação de um balanço das atividades realizadas no interior do estado.

Simões informou que, atualmente, o Tribunal faz um estudo do impacto financeiro com a realização do concurso, que deve ter o edital publicado já em janeiro do próximo ano.

Cerca de 200 vagas serão abertas neste processo seletivo. Ainda segundo o desembargador, os candidatos aprovados serão alocados em cargos ocupados atualmente por temporários.

Ações no interior

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29), Yedo Simões informou que o Tribunal irá investir na construção de Fóruns de Justiça em 14 municípios no interior do Amazonas.

As obras serão realizadas em cidades onde as unidades judiciais necessitam de intervenção urgente de engenharia e devem durar oito meses.

As comarcas dos municípios de Anori, Atalaia do Norte, Boa Vista do Ramos, Carauari, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Borba, Jutaí, Lábrea, Manicoré, Novo Airão, Tapauá, Urucurituba serão as primeiras a receber as obras.