Tite convoca seleção com novidades para últimos amistosos pré-Copa

O técnico Tite convocou a seleção brasileira de futebol masculino para os dois últimos amistosos antes da Copa do Catar, contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente, na França. As novidades na lista de 26 jogadores, são os zagueiros Bremer (Juventus) e Ibañez (Roma). Estão de volta ao escrete canarinho o atacante Pedro e o meio-campista Everton Ribeiro, ambos do Flamengo, além de Roberto Firmino (Liverpool).

As ausências na lista de Tite também surpreenderam. O treinador deixou de fora Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, e Daniel Alves. Dos três laterais convocados, apenas Danilo atua pela direita, mas Tite ressaltou que os zagueiros podem eventualmente desempenhar a função de laterais direitos.

Brasil e Gana se enfrentam no dia 23 de setembro, no Stade Océane, na cidade de La Havre (FRA). Quatro dias depois, em Paris, a equipe encara a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris. Os doisjogos serão às 15h30 (horário de Brasília).

Esta é a última lista de Tite antes da última convocação para o Mundial, em dia 21 de outubro. O Brasil na Copa do Catar em 24 de novembro contra a Sérvia, pelo Grupo G, que tem ainda Suiça e Camarões.

Convocados

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Thiago Silva (Chelsea)

Bremer (Juventus)

Ibañez (Roma)

LATERAIS

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Meio-campistas:

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fred (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes:

Neymar (PSG)

Vini Jr (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Antony (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Pedro (Flamengo)

Roberto Firmino (Liverpool)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)