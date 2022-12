Tite anuncia saída da Seleção Brasileira após derrota na Copa do Mundo

O técnico Tite acaba de anunciar definitivamente a sua saída da Seleção Brasileira após quase sete anos no comando da canarinho. Sendo assim, a decisão vem à tona após a derrota do seu time na Copa do Mundo do Catar diante da Croácia, por meio de pênaltis.

Dessa forma, o anunciou ocorreu agora, através de entrevista coletiva para imprensa. Na mesma, o treinador afirma que foi muito dolorido perder para a Croácia: “Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo”, disse ele, anunciando a sua saída da Seleção Brasileira.

No entanto, o técnico ainda declarou: “Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou um cara de duas palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe”, resumiu ele, muito abalado pela derrota do time e por ver que não conseguiu realizar seu maior sonho, conquistar o primeiro mundial pela Seleção e o Hexa para o Brasil. Sendo assim, o treinador ainda afirmou: “O ciclo (acabou), como eu tinha colocado anteriormente, já coloquei há mais de um ano e meio. Foi um processo. A Copa anterior (2018) foi um processo de recuperação de formação da equipe e agora teve uma sequência inteira. O desempenho vocês fazem a avaliação, está à mostra”, continuou.

Além disso, ele foi questionados por alguns repórteres sobre o seu legado na canarinho e ele logo afirmou: “O tempo pode responder melhor. A dor, por mais humana, coerente, consciente que eu possa ter, a emoção está aflorada. Mas, não tenho condição de avaliar todo o trabalho realizado. Com o passar do tempo vocês farão essa avaliação. Não tenho essa capacidade agora depois de uma eliminação”, frisou.

Veja números de Tite pela Seleção abaixo:

– 81 jogos

– 60 vitórias

– 15 empates

– 6 derrotas

– 174 gols marcados

– 30 gols sofridos

– Aproveitamento: 80,2%

Fonte: AreaVip