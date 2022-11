Trata-se do Edvaldo filho do ex- servidor aposentado do DNIT Osvaldino.

Edvaldo havia sido encaminhado a Manaus para tentar sobreviver após um tiro desferido pelo empresário Samuel na Conveniencia Pedra Negra na madrugada deste último domingo.

Recebemos informações aqui de que o mesmo não resistiu ao ferimento vindo a óbito na capital do estado.

