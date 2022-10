TikTok troca Record pela Globo e desembolsa valor milionário para patrocinar o ‘BBB 23’

A Record perdeu o patrocínio do TikTok antes da estreia de “A Fazenda 2022”, no entanto conseguiu outro nome de peso com um concorrente da Globo. De acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, o TikTok fechou contrato para ser uma dos patrocinadores do “BBB 23”. Com o valor pago pela empresa chinesa, a Globo alcançou a marca de R$ 900 milhões em patrocínio antes da estreia.

A cota comprada pelo TikTok foi a Camarote, a única que estava sobrando e pode ter pago até R$ 80,2 milhões, conforme o plano comercial do programa, por um espaço na TV aberta. Com o mais novo acordo, a Globo chega mais perto do recorde de R$ 1 bilhão antes da data de estreia anunciada pela emissora, além de somar 12 principais patrocinadores.

As três cotas mais caras, chamadas da Cota Big, foram adquiridas por Americanas, Seara e Stone, cada empresa pagou cerca de R$ 105,1 milhões pelo espaço.

Qual famoso estará no elenco do Camarote do BBB 23?

A Globo confirmou algumas novidades para o “BBB 23” e uma delas será o aumento do prêmio para o vencedor. A emissora conseguiu fazer isso sem mexer no próprio bolso. Deixando de lado uma famosa bastante pedida pelo público, a Globo deve manter os grupos com Pipoca e Camarote.

Boninho chegou a compartilhar momentos de uma seletiva, enquanto quebrava o protocolo pela primeira vez, o diretor estava já de olho em alguns famosos. De acordo com o jornal Extra, Vitão, Isabella Santoni, Yasmin Brunet e Xamã estão negociando com a emissora. De acordo com informações do jornal, Vitão está na mira de Boninho e já recebeu o convite, mas ainda estuda a proposta.

Já Isabella foi receptiva ao receber o convite e pode fechar em breve com a emissora sua participação. Xamã, envolvido como um possível affair de Jade Picon, está em fase de negociação com a emissora carioca.