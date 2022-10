Tic Tac: Ludmilla se joga no reggaeton em parceria com Sean Paul

Segura a carreira internacional! Ludmilla lançou nesta sexta-feira (30) o videoclipe de sua parceria com o rapper Sean Paul e o produtor Topo La Maskara. Tic Tac é o novo single da cantora, que mistura pop, reggaeton e afrobeat, e leva o público para uma viagem à Jamaica.

Após dois anos focando no pagode e no funk, Ludmilla marca o início de uma nova era com Tic Tac. A cantora revelou que vai lançar mais faixas de pop e trap, além do funk.

A dobradinha com Sean Paul dá um novo patamar à música, já que o jamaicano trabalhou em hits como Baby Boy (2003), da cantora Beyoncé, Hair (2015), do grupo britânico Little Mix, e fez feat com Dua Lipa em No Lie (2017).

Ludmilla também convidou para colaborar com ela em Tic Tac o produtor Topo La Maskara, responsável pelos sucessos Socadona e Verdinha. Já o videoclipe é dirigido por José Emilio Sagaró, nome por trás de El Makinon, de Karol G, e Qué Más Pues, de J Balvin e Maria Becerra.

Nos Stories do Instagram, a cantora abriu o jogo sobre a próxima etapa da carreira. “Vão aproveitando meu ciclo pagodeira, porque depois vai entrar minha era pop com tudo e mais um pouco. Tenho uns três álbuns prontos. Três! De hits, tá? Depois do pagode, a gente vai vir macetando nos pops”, explicou.

Outros artistas de Reggaeton?