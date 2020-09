TEMPORAL DESTRUIDOR NO IPIXUNA OCASIONOU DESTELHAMENTO EM VÁRIAS CASAS NESTE DOMINGO

Um forte temporal com rajadas de ventos acima de 60km atingiu a Comunidade do IPIXUNA neste último domingo (13), durante a tarde, o as chuvas duraram cerca de 40 minutos. A rajada de vento sobre a comunidade foi devastadora destelhando várias casas, algumas ficaram quase que destruídas, sem nenhuma cobertura, molhando toda mobília da família atingida.

O balneário é frequentado por centenas de pessoas daqui da cidade aos finais de semana, muito possuem residências de campo no local onde passam os finais de semana.

Colaboradores que presenciaram o forte temporal enviaram a nossa redação fotos e vídeos do momento de ação do temporal no IPIXUNA. O Balneário é perigoso nestes dias de temporal, já tivemos casos de mortes ocorridas por relâmpagos. Para quem gosta de frequentar o local é sempre bom ficar alerta para estes vendavais de setembro que normalmente acontecem neste período de verão amazônico.