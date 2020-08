TEMPERATURA DEVE CAIR EM HUMAITÁ, PREVISÃO É PICO DE 19º E EM TODO O SUL DO AMAZONAS

Uma intensa e grande frente fria deve chegar ao Brasil a partir nesta quarta-feira (19). De acordo com órgãos de meteorologia, dificilmente o Brasil poderá experimentar outra onda de frio como esta ainda este ano. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A expectativa é de que essa onda de frio atue sobre o Brasil entre os dias 19 e 23 de agosto. No dia 24, a parte mais intensa da onda de frio já está sobre o mar e afastada do continente, o que vai permitir a elevação da temperatura.

Em Humaitá, o resfriamento intenso da onda de frio deve atingir, 19° em seu maior pico e deveremos ter sensação térmica ainda menor. Mas a atuação mais ampla e intensa desta onda de frio sobre nossa cidade será nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2020.

Todos os anos ocorre pelos menos uma onda de frio muito forte na América do Sul, mas esta massa polar será especialmente forte e abrangente para agosto.

No Brasil, a influência desta onda de frio muito forte será sentida com diferentes graduações nos estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, Rondônia, Acre, sul do Amazonas.

O vento frio desta enorme massa polar deve ser suavizar o calor até no extremo sul do Pará e do Tocantins. Algum efeito deve ser sentido também em parte da Bahia.

Alguns impactos

Ainda segundo a Agência Brasil, a partir da sexta-feira (21), o frio deverá avançar rapidamente sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e sul do Amazonas, promovendo também declínio de temperatura bastante acentuado nesses estados.