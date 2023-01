Técnicos do Idam participam de capacitações da Embrapa em diversas áreas do agro

Técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), participam de cursos on-line em diversas áreas do agro, gratuitos e com carga horária de 15 horas, com inscrições contínuas que podem ser feitas pelo site da Embrapa Agroenergia.

Com os temas “Bioeconomia; Introdução ao Acesso a Patrimônio Genético Nativo” e “Conhecimentos Tradicionais Associados e de Biodiesel”, as capacitações foram produzidas pela equipe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agroenergia, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), e tem como objetivo focar na geração de conhecimentos e tecnologias para a agropecuária brasileira.

Para o diretor-presidente do Idam, Daniel Borges, as capacitações contribuem diretamente para quem está na linha de frente do desenvolvimento agropecuário no estado. “Cursos de qualificações como estes contribuem e, também, agregam conhecimentos e habilidades para que nós prestemos um serviço de qualidade aos produtores rurais do Amazonas”, concluiu Borges.

Para o chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal (Datef), o engenheiro florestal Luiz Rocha, que está finalizando o quarto curso da plataforma, a capacitação permite que o trabalho feito pelo desenvolvimento sustentável tenha êxito.

“Essas capacitações são muito úteis, uma vez que a bioeconomia pode ser compreendida como a base do desenvolvimento sustentável. E trata-se também da produção de produtos baseado na biotecnologia, a partir de fontes renováveis, e possibilita o fortalecimento das relações das atividades nas cadeias de valor”, concluiu Rocha.

Mais informações sobre as capacitações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou através do endereço: https://www.embrapa.br/agroenergia/transferencia-de-tecnologia/cursos

Embrapa

A Embrapa é uma empresa voltada para a inovação, que foca na geração de conhecimentos e tecnologias para a agropecuária brasileira. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em 1973, para desenvolver a base tecnológica de um modelo de agricultura e pecuária genuinamente tropical. A iniciativa tem o desafio constante de garantir ao Brasil segurança alimentar e posição de destaque no mercado internacional de alimentos, fibras e energia.

Setor Primário

O Idam é uma autarquia estadual, integrante do Sistema Estadual de Produção Rural (Sepror), e tem como objetivo o desenvolvimento do Setor Primário, com atendimento focado nas pequenas propriedades, identificadas como “Agricultura Familiar”, que corresponde a mais de 90% da produção de alimentos no estado do Amazonas. Está presente em todos os municípios do estado.

O escritório do Idam central funciona no bairro Japiim, zona sul de Manaus, ao lado do campo da Ulbra, e o atendimento ao público é realizado na Unidade Local de Manaus, localizada na avenida Torquato Tapajós, quilômetro 17 – Santa Etelvina, próximo à barreira da cidade.

FOTOS: Antônio Barros Jr./Idam