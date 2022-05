O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, assinou um novo contrato que o manterá no clube londrino até 2025, anunciou o time da Premier League nesta sexta-feira (6).

Arteta substituiu Unai Emery em dezembro de 2019 e seu contrato anterior terminava no final da próxima temporada.

