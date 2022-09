Técnico do PSG sai em defesa de Neymar após cartão amarelo recebido por comemoração de gol

Christophe Galtier, técnico do Paris Saint-Germain, condenou o cartão amarelo recebido por Neymar após o craque comemorar seu gol. Em coletiva, o comandante francês acredita que o árbitro foi muito rigoroso e revelou o que conversou com o camisa 10.

– Eu não tenho uma explicação. Pedi ao Neymar que ficasse calmo, tinha acabado de marcar um gol magnífico e muito importante para nós. O árbitro considerou com houve uma comemoração um pouco excessiva no gol. É um cartão muito severo para mim.

O treinador também elogiou o trio de ataque do PSG após a vitória por 3 a 1 sobre o Maccabi Haifa em que cada um anotou um gol.

– Felizmente temos esses atacantes para marcar (gols), felizmente temos Messi, Mbappé e Neymar. São jogadores de altíssimo nível. Ney nos deu muito equilíbrio no segundo tempo, trabalhando no bloco do time, o que tornou nossa segunda etapa muito melhor.

Com a vitória na Champions League, o Paris Saint-Germain chegou aos seis pontos e está na liderança do Grupo H. No próximo dia cinco de outubro, a equipe de Christophe Galtier enfrenta o Benfica, em Lisboa, valendo a primeira posição da chave.

Fonte: Lance