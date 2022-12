“Técnico do Aston Villa se manifestou”; Corinthians recebe ‘bomba’ de última hora sobre situação de Coutinho

Depois que a Copa do Mundo chegou ao seu final, com a Argentina vencendo a França, as equipes voltaram a agitar o mercado da bola de vez e buscar contratações, de olho na próxima temporada. No caso do Corinthians, por exemplo, a equipe comandada por Fernando Lázaro quer buscar títulos em 2023 e sabe que precisa ter opções de qualidade, tanto entre os titulares, como na lista de suplentes.

nessa linha, Philippe Coutinho é um dos assuntos mais falados no futebol brasileiro nas últimas semanas. Atualmente com 30 anos, o meio-campista é desejado pelo Timão, Flamengo e Palmeiras, além do Vasco, onde foi criado, de olho na situação atual na Inglaterra, que está longe de ser das melhores, ainda mais após não ter sido convocado por Tite.

Depois de uma série de especulações no Brasil, Unai Emery, técnico do Aston Villa, se manifestou de forma oficial sobre o futuro do camisa 23: “Estou ansioso para vê-lo em campo e nas partidas. Com sua qualidade, ele pode nos ajudar muito”, sinalizou o treinador, indo totalmente contra algumas informações recentes que colocavam o craque mudando de ares.

Atualmente na Premier League, o meia-atacante recebe em torno de R$ 3,5 milhões mensais e, para retornar ao seu país natal, continuaria ganhando na casa dos sete dígitos, mas com uma redução considerável. É importante destacar que, entre todos os interessados, o Timão é quem estaria mais perto de chegar a um acordo, mas ainda não existe nenhuma confirmação.

Na contramão das aspas do treinador, o jornal inglês Football Insider, no último domingo (25), publicou que Coutinho recebeu o aval dos ingleses para encontrar novos ares a partir de janeiro de 2023, algo que agitou, e muito, a Fiel, que estaria extremamente ansiosa para que esse acordo fosse sacramentado o quanto antes.