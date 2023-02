Teatro Amazonas suspende programação de espetáculos do dia 16 a 20 de fevereiro

Em razão do velório do ex-governador Amazonino Mendes, o Teatro Amazonas irá remarcar os eventos agendados no período de 16 a 20 de fevereiro. A visitação turística também estará suspensa neste período.

Entre os espetáculos adiados, com compra de ingressos, está o “Concerto Amazônico” com David Assayag, que estava agendado para o dia 17 de fevereiro e foi remarcado para o dia 17 de março. Os ingressos adquiridos são válidos para a nova data, sem necessidade de troca.

Os clientes que optarem pelo reembolso devem ir ao local de emissão do ingresso, nos pontos de venda da Ótica Diniz, na bilheteria do Teatro Amazonas ou entrar em contato pelos sites: www.shopingressos.com.br; www.teatroamazonas.com.br ou pelo e-mail [email protected]

Os demais eventos programados para este período terão novas datas divulgadas em breve.

A bilheteria do Teatro Amazonas estará disponível a partir da terça-feira (21/02), de 9h às 13h e no feriado de Quarta-Feira de Cinzas (22/02), de 13h às 17h.

Além do Teatro Amazonas, o Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, Centro, estará com as visitas turísticas suspensas até o dia 20 de fevereiro. A atividade retorna na terça-feira (21/02), de 9h às 13h, e no feriado de Quarta-Feira de Cinzas (22/02), de 13h às 17h.

Foto: Michael Dantas/SEC