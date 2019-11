TCE confira a lista de 38 ex-prefeitos com a ficha suja

Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) divulgou na manhã desta segunda-feira (26) uma lista contendo o nome de gestores estaduais e municipais considerados ficha suja. O documento foi entregue para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e para o Ministério Público Federal (MPF) e será usado para barrar os pedidos de candidatura de acordo com a Lei da Ficha Limpa nas eleições de 2018.

O Tribuna do Amazonas separou da lista apenas os ex-prefeitos considerados ficha suja. No total 38 ex-prefeitos tiveram suas contas reprovadas pelo TCE-AM. Os nomes que constam na lista serão inseridos no Sistema SIS de Contas Eleitoral e todos os órgãos envolvidos nas eleições de outubro terão acesso aos nomes e cópias dos processos.

Ficha suja

Conforme a Lei da Ficha Limpa, o julgamento dos Tribunais de Contas é um dos critérios que a Justiça Eleitoral utiliza para decretar a inelegibilidade de possíveis candidatos, os quais não usaram bem o dinheiro público. A listagem entregue aos órgãos envolvidos no processo eleitoral ajudará a barrar candidaturas neste ano.

Confira a lista de municípios e dos ex-prefeitos

ANTÔNIO GOMES FERREIRA – PREFEITO DE FONTE BOA SAUL NUNES BEMERGUY – PREFEITO TABATINGA RAYMUNDO NONATO LOPEZ – IRANDUBA IVON RATES DA SILVA – ENVIRA FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA – PARINTINS ANTÔNIO PEIXOTO DE OLIVEIRA – ITACOATIARA ELIETE DA CUNHA BELEZA – SANTA ISABEL DO RIO NEGRO JOSE MARIA DA SILVA MAIS – BORBA RAIMUNDO WANDERLAN PENALBER SAMPAIO – AUTAZES EDIVALDO SILVA ARAÚJO – URUCURITUBA RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS – SÃO PAULO DE OLIVENÇA JAIR AGUIAR SOUTO – MANAQUIRI JAZIEL NUNES ALENCAR – MANACAPURU JECIMAR PINHEIRO MATOS – ANAMÃ MARIA BARROSO DA COSTA – PAUNI JOAQUIM NETO CAVALCANTE MONTEIRO – EIRUNEPÉ EDSON BASTOS BESSA – LÁBREA ÂNGELUS CRUZ FIGUEIRA – MANACAPURU MÁRIO JOSÉ CHAGAS PAULAIN – NHAMUNDÁ JOÃO MEDEIROS CAMPELO – ITAMARATI EDIVALDO SILVA ARAÚJO – URUCURITUBA ANTÔNIO MARCOS MACIEL FERNANDES – APUÍ MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA MUNHOZ – BOCA DO ACRE CÍCERO LOPES DA SILVA – MARAÃ DILMAR SANTOS ÁVILA – MARAÃ ADENILSON LIMA REIS – NOVA OLINDA DO NORTE ANTÔNIO JOSÉ MUNIZ CAVALCANTE- BORBA MÁRIO TOMÁS LITAIFF – ALVARÃES FULLVIO DA SILVA PINTO- RIO PRETO DA EVA EVALDO DE SOUZA GOMES – LÁBREA FRANCISCO CASTRO DE OLIVEIRA – TONANTINS LEOSVALDO ROQUE MIGUEIS- NOVO AIRÃO ALCIMAR BEZERRA DE MORAES- Beruri JOSÉ RIBAMAR FONTES BELEZA – BARCELOS ANTONIO GOMES FERREIRA – FONTE BOA RAUDILENO FERREIRA CORDOVIL – COARI FRANCISCO BARTOLOMEU BARROSO – ITAMARATI FRANROSSI DE OLIVEIRA LIRA – SILVES

Confira lista completa de todos os gestores

Ariana Clécia