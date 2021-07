TCE-AM lança rádio on-line institucional com notícias da Corte de Contas

Informação, interatividade e boa música. Com essas premissas, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou nesta sexta-feira (9) a sua Web Rádio ‘Falando de Contas’, que passa a ser mais uma plataforma para divulgação das notícias e atos da Corte de Contas amazonense.

Ao anunciar o lançamento da nova Web Rádio, o presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello, destacou as funcionalidades e a praticidade que a plataforma oferece aos ouvintes e aos servidores da Corte de Contas.

“A Web Rádio é uma ferramenta muito bem-vinda já que, ao potencializarmos a comunicação do Tribunal com os nossos jurisdicionados e com a sociedade civil, também estamos, de certa forma, prestando contas das nossas ações, já que é mais um meio de a população saber sobre as nossas atividades, entender o dia a dia da Corte de Contas, além do brinde extra de poder ouvir boas músicas”, disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

A Web Rádio Falando de Contas já pode ser acessada por meio do endereço eletrônico https://falandocontas.webradiosite.com/, além de estar disponível no site do TCE-AM: www.tce.am.gov.br e ainda na Intranet do TCE.

Inicialmente, a programação foi dividida entre músicas de gêneros nacionais como música popular brasileira (MPB), bossa nova, jazz, blues e música popular amazonense (MPA), com as toadas; e é acompanhada pelas principais notícias do Tribunal, com locução dos próprios servidores e estagiários do TCE, além de retransmissões ao vivo de eventos, como as sessões do Tribunal Pleno.

Segundo o diretor de comunicação do TCE-AM, jornalista Elvis Chaves, a ideia é abrir o espaço de utilização da Web Rádio para os demais setores do Tribunal de Contas, como Escola da Contas e Ouvidoria, por exemplo. Segundo ele, a plataforma é um meio de comunicação que, dentro da Corte de Contas, será democrática, com espaço para todos os setores divulgarem suas atividades na grade de programação.

Multiplataformas

Com a Web Rádio em funcionamento, o TCE possui, além de presença nas principais redes sociais, o seu segundo produto em funcionamento originário do estúdio da Rádio TCE, implantado pela gestão do conselheiro-presidente Mario de Mello para potencializar a divulgação das atividades da Corte de Contas. A Rádio TCE já sedia o programa “Falando de Contas” ao vivo, todas às quintas-feiras. O programa é transmitido, ao vivo, pela Rádio Câmara Manaus, 105.5 MHz.

“O objetivo é aperfeiçoar o funcionamento da Web Rádio para expandir a grade de programação com o máximo de informações. Em breve também iniciaremos as gravações para o lançamento de podcasts gravados nos estúdios da Rádio TCE, que também serão transmitidos na Web Rádio do TCE-AM e contarão com convidados que discutirão temas selecionados sobre contas públicas, fiscalização, ensino e demais atividades do Tribunal de Contas”, adiantou Elvis Chaves.

Os programas gravados para o podcasts, assim como as edições ao vivo do Falando de Contas especial de quinta, serão disponibilizados, no perfil do TCE-AM, nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer.

Acesse a Web Rádio do TCE-AM: https://falandocontas.webradiosite.com/