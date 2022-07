Taxista encontra carteira de Neuer e critica recompensa do goleiro: “Não posso fazer nada”

Um motorista alemão, identificado como Hazir S., conversou o jornal “Bild” e comentou uma história inusitada. Segundo o taxista, há algumas semanas ele realizou uma corrida para o goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, que acabou esquecendo sua carteira quando deixou o veículo.

Ao término de seu expediente, o motorista encontrou a carteira do arqueiro, que contava com “centenas de euros e vários cartões de crédito”.

Após localizar o objeto, o taxista resolveu devolver a carteira para Neuer. Na chegada ao endereço, Hazir acabou deixando os bens com um vizinho do goleiro e decidiu deixar um bilhete com seus dados pessoais esperando uma eventual recompensa.

O arqueiro do Bayern reconheceu a honestidade de Hazir e enviou-lhe uma camisa autografada semanas depois. O presente, contudo, não agradou ao taxista. “Esta recompensa é uma brincadeira! Eu tenho quatro filhos, não posso fazer nada com esta camisa”, completou o motorista.