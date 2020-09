TAPA-BURACO NA AVENIDA TRANSAMAZONICA

prefeitura de Humaitá atraves da secretaria de infraestrutura, está realizando serviços de tapa-buracos na avenida Transamazonica, no trecho entre IDAM e Escola Estadual Duque de Caxias. Após uma disputa de quem manda mais, entre DNIT e prefeitura finalmente o bom senso aconteceu. É que a avenida faz parte de uma RODOVIA FEDERAL que é a BR 230.

Muito se questionavam porque a prefeitura não tapa-buraco na Transamazonica porém, todo atraso era porque o DNIT não tinha autorizado o poder público municipal. Agora com a autorização toda a população ganha com a harmonia e o bem social para todos! Os serviços vão ocorrer durante todo o dia desta sexta. É noticia boa é informacao de verdade. BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ