SUSTO: Helicóptero tem pane e cai com deputado federal abordo

O deputado federal Jonga Bacelar (PL) sofreu um acidente de helicóptero na manhã desta terça-feira (6/9), no Distrito de Pedra Vermelha, no município de Monte Santo, interior da Bahia. Todos sobreviveram, segundo informações iniciais.

Segundo informações obtidas pelo Bahia Notícias, a aeronave caiu na região de Cansanção. Além de Jonga, o candidato a deputado estadual e ex-vice-prefeito de Santaluz Marcinho Oliveira (União) também estava no helicóptero no momento do acidente.

A aeronave pertence ao empresário Marcos Maravilha, que cedeu para a campanha de Marcinho Oliveira. A equipe de Oliveira publicou uma nota no Instagram sobre o acidente.

Confirmou que o helicóptero era ocupado por ele, Jonga Bacelar e o piloto. Ele disse que todos estão bem e não sofreram ferimentos graves. “Tranquilizamos a todos, em especial nossos eleitores e familiares, que foi apenas um susto”, ressaltou.

João Carlos Bacelar, mais conhecido como Jonga Bacelar, já está em sua quarta legislatura como deputado federal pela Bahia. Nascido em Salvador, ele tem 49 anos e é engenheiro de formação.