SUSPEITO DE MATAR MULHER HUMAITAENSE EM BLUMENAU É CAPTURADO PELA POLICIA: VITIMA É IDENTIFICADA

A Polícia Militar (PM) atualizou informações sobre o caso onde o ex-marido matou uma mulher em Blumenau na manhã desta quinta-feira, 22. O caso aconteceu na rua Zaies Vieira, uma transversal da rua Araranguá, no bairro Garcia.

O autor do crime é Sidnei Lubian Vieira, de 41 anos. Ele foi capturado pela PM ainda na manhã desta quinta. A vítima é Mariana Zaibra da Silva, de 29 anos.

Detalhes do crime

A polícia foi acionada após Sidnei ser visto fugindo da residência com marcas de sangue. Ao chegar no local, os policiais identificaram marcas de arrombamento na porta e encontrou a vítima sem sinais vitais. O Samu foi acionado, mas Mariana não resistiu aos ferimentos das facadas que levou. A faca foi localizada no interior da residência.

A partir de então, a Polícia Militar iniciou um trabalho de cerco e buscas por Sidnei, que tem passagens criminais por violência doméstica, ameaça, injúria. Diante das buscas e o cerco policial montado, o criminoso acionou o 190 e informou que iria se entregar. Assim, ele foi preso em flagrante delito e encaminhado à Central de Polícia.

O Conselho Tutelar foi acionado e se fez presente no local para as medidas necessárias sobre os cuidados de três crianças, filhos do casal.

Vítima

Mariana era natural de Humaitá, no Amazonas. Ela tinha uma medida protetiva contra o ex-marido.