SUSPEITO DE ESTUPRAR E ENGRAVIDAR MENINA DE 08 ANOS FOI PRESO NO INTERIOR DO AMAZONAS

Um casal, um homem de 45 anos e uma mulher de 42 anos, foram presos neste sábado (12), em Barreirinha, interior do Amazonas. Ele é suspeito de estuprar a própria enteada desde os 14 anos com o consentimento da mulher. A vítima atualmente tem 21 anos e quatro filhos em decorrência dos abusos.

De acordo com a Polícia, as crianças tem idades entre 6 e 5 meses e todas foram registradas no nome do padrasto. Após denúncias, o Conselho Tutelar, junto com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), passaram a prestar apoio à vítima e às crianças. A prisão dos suspeitos foi determinada pela juíza Larissa Padilha Roriz Penna, da Vara Única da Comarca de Barreirinha.

Ainda de acordo com a polícia, a mãe da jovem já responde, em Parintins, município do Amazonas, pelo crime de favorecimento à prostituição, quando agenciava a própria filha e outras menores.

O casal irá responder por estupro de vulnerável majorado. Eles estavam em um sítio situado na Comunidade Boas Novas do Açu, zona rural do município, e foram presos em cumprimento à medida de prisão preventiva e estão à disposição da Justiça.

FOTO: PORTAL DO HOLANDA

FONTE: MANCHETE.COM.BR