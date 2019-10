Susam inicia entrega de monitores e desfibriladores em unidades da capital e do interior

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) inicia nesta quarta-feira (09/10) a entrega de 90 monitores de sinais vitais multiparamétricos e 40 desfibriladores cardíacos a unidades da rede estadual da capital e do interior. Avaliados em R$ 4 milhões, os equipamentos foram doados pelo Ministério da Saúde.

Em Manaus, os aparelhos serão distribuídos para 22 unidades de saúde, entre fundações, pronto-socorros, Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), hospitais infantis e maternidades. No interior, os equipamentos vão ser enviados para os hospitais de 14 municípios. A Susam oferecerá um treinamento aos servidores sobre a operação dos aparelhos.

Os equipamentos produzidos no Brasil por meio da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), estabelecida entre o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde (Nutes) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a empresa de dispositivos médicos Lifemed e o Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (Deciis) do Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, os equipamentos chegam em boa hora, pois significam economicidade para o Estado e ainda a oportunidade de modernização do parque tecnológico de assistência à saúde.

“Alguns monitores que usamos hoje são alugados. Portanto, essa remessa que chega vai nos permitir reduzir o valor de locação e ainda renovar os equipamentos próprios das unidades que precisam ser trocados devido ao tempo de uso”, disse o secretário.

A PDP é um programa do Governo Federal que visa a cooperação, mediante acordo entre instituições públicas e entre instituições públicas e entidades privadas, para desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, produção, capacitação produtiva e tecnológica do país em produtos estratégicos para atendimento às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Lista de unidades de Manaus que irão receber os equipamentos

• Fundação de Medicina Tropical

• Hospital e Pronto-Socorro João Lucio

• Fundação e Hospital Adriano Jorge

• Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo

• Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto

• Hospital Francisca Mendes

• Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

• Hospital Infantil Dr. Fajardo

• Instituto de Saúde da Criança do Amazonas

• SPA Danilo Correa

• SPA Joventina Dias

• SPA Zona Sul

• Hospital e Pronto-Socorro Infantil Zona Sul

• Hospital e Pronto-Socorro Infantil Zona Leste

• Hospital e Pronto-Socorro Infantil Zona Oeste

• Maternidade Azilda Marreiro

• Maternidade Nazira

• Maternidade Ana Braga

• Maternidade Balbina Mestrinho

• Maternidade Alvorada

• Instituto da Mulher Dona Lindu

• Maternidade Chapot Prevost

Lista municípios do interior que irão receber os equipamentos

• Manacapuru

• Itacoatiara

• Lábrea

• Tapauá

• Manicoré

• Humaitá

• Barcelos

• Atalaia do Norte

• Santa Isabel do Rio Negro

• Juruá

• Eirunepé

• São Gabriel da Cachoeira

• Beruri

• Rio Preto da Eva

FOTO: Divulgação/Susam