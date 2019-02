Susam emite nota e diz que respeita o direito de greve e que o acordo será cumprido

Em nota oficial a Susam afirma que respeita o direto de greve e diz que o acordo feito com as empresas prestadoras de serviços na saúde do Estado será honrado, leia na integra;

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) afirma que respeita o direito do trabalhador à livre manifestação e reitera que está cumprindo com o que acordou em reunião com as empresas médicas, no último dia 24 de janeiro, de executar o pagamento de parte da competência referente ao mês de dezembro.

Os processos de pagamento estão acontecendo desde a semana passada, por uma força-tarefa montada na secretaria e, até a sexta-feira (01/02), já havia sido autorizado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) um total de R$ 28,4 milhões referentes aos R$ 65,7 milhões acordados, além de concluído o pagamento de R$ 32 milhões de restos a pagar de 2018, num total de 58,4 milhões liberados em uma semana e já creditado em conta. Outros R$ 13 milhões estão previstos para o início da semana. Os pagamentos continuarão sendo liquidados conforme forem se tornando aptos.

A Susam esclarece que, diante da manifestação dos profissionais de saúde, a direção das unidades atuou no sentido de organizar e manter a rotina normal de atendimento e garantir os serviços aos usuários que buscaram os prontos-socorros e a rede de urgência e emergência.

Atendimentos de urgência e emergência são realizados conforme a classificação de risco, priorizando os casos mais graves, que são atendidos primeiro e que, em momentos de pico, como nos fins de semana, onde os prontos-socorros são as únicas unidades com portas abertas, pode haver sobrecarga e demora no atendimento. Nesse sentido, foram tomadas as medidas necessárias para desafogar unidades como o Pronto-Socorro 28 de Agosto, com transferências e reforço de equipes.

A atual gestão da Susam, que assumiu há um mês, está trabalhando para melhorar o atendimento, acabar com os atrasos nos pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços e também para suprir as unidades com medicamentos e insumos necessários.

E por fim, a Susam tranquiliza a população, pois não poupará esforços para garantir aos usuários o direito de ter o atendimento de qualidade quando buscam as unidades da rede estadual, inclusive com um plano de contingência, caso se faça necessário.