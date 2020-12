Surfe: Tatiana Weston-Webb avança para quartas de final do Maui Pro

Brasileira enfrenta Sage Erickson na próxima fase

A brasileira Tatiana Weston-Webb avançou, nesta segunda-feira (7), para as quartas de final da primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe, o Maui Pro, que acontece em Honolua Bay (Havaí).

The Championship Tour is back! Watch Day 1 of the Maui Pro pres. by @ROXY live on https://t.co/ie0ZfNdmHw. pic.twitter.com/Suh3lrtlI9

— World Surf League (@wsl) December 7, 2020