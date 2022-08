Sul-coreano viraliza ao dançar música do Harmonia do Samba e chama atenção até de Xanddy: “Ele também se rendeu”

O dançarino sul-coreano Kwon Min-sung, conhecido como Dropmeoff, já é uma celebridade nas redes sociais. Agora, ele compartilhou um vídeo em que dança a música “Pagode Bom”, da banda baiana “Harmonia do Samba” e chamou a atenção pelo seu ‘gingado’ e ritmo bem brasileiros. Só que não. Mas, não foi tão mal assim. Cheio de estilo e acompanhando a letra da música, ele mostrou que entende de coreografia.

A performance foi tão bem executada que recebeu elogios até de Scheila Carvalho e Carla Perez, ex-dançarinas do grupo “É o Tchan” e, portanto, conhecedoras do rebolado baiano. Elas não resistiram ao encanto do coreano e comentaram a publicação feita por ninguém menos que Xanddy, vocalista do “Harmonia do Samba”.

O cantor publicou o vídeo da dancinha com a sua música em sua conta oficial no Instagram, marcando o autor da proeza: “Ele também se rendeu ao ‘Pagode Bom’. O coreano mais baiano que tá dando o que falar”, disse o marido de Carla Perez na legenda da publicação. O dançarino tem 454 mil seguidores no Instagram e mais de 1,7 milhões no TikTok.

“Ele arrasou”, comentou Scheila Carvalho, e Carla Perez afirmou que ele manda bem na dança: “Broca demais”. Recentemente, Dropmeoff anunciou que viaja para Salvador no final de agosto após convite do cantor de pagode baiano Oh Polêmico. O sul-coreano se tornou um influenciador digital de sucesso com vídeos de performances com músicas brasileiras.