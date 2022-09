Suíte VIP para Copa do Mundo é vendida por valor milionário

O Qatar, país sede da Copa do Mundo de 2022, é um dos países mais ricos e luxuosos do Mundo, e também um dos mais polêmicos.

Segundo reportado pelo jornal britânico DailyMail, um espaço VIP em um dos estádios da Copa foi vendido por um valor astrônomico de libras durante essa semana, o espaço é reservado para as pessoas mais ricas que tem interesse em acompanhar a Copa em um lugar mais ‘confortável’.

Espaço luxuoso foi vendido por 2.1 Milhões de libras.

A acomodação que receberá espectadores ricos na Copa do Mundo da FIFA deste inverno foi vendida por surpreendentes £ 2,1 milhões, ou, 12 milhões de reais. O Empreendimento conta com a administração da Match Hospitality que também é responsável por manter acomodações em eventos de fórmula 1, e a mesma empresa afirmou que os lounges serão divididos em até cinco categorias.

As categorias dos lounges estão divididas em nível de prestígio. Lounge Pérola, Suíte Privada, Espaço Comercial, Pavilhão e Club. O lounge pérola é a opção seis estrelas do espaço luxuoso, ele é descrito como o ‘auge da hospitalidade’, com uma ‘decoração luxuosa’ e que está ‘perfeitamente situado no nível intemediário do Lusail Stadium’.

Dentre os serviços incluídos no pacote, estão listados uma seleção de champanhes de primeira, cafés artesanais, um mixologista para coquetéis especiais e os convidados receberão um ‘presente comemorativo excepcional’. O Lusail Stadium é a casa da final da Copa do Mundo de 2022 que acontecerá em Novembro deste ano.