SUICÍDIO NO DISTRITO DE AUXILIADORA, ZONA RURAL DE HUMAITÁ

Foi encontrado morto por populares moradores do Distrito de Auxiliadora um senhor identificado como José Ferreira Rocha de 50 anos, que havia alugado uma residência no Distrito onde trabalhava com conserto de radio e TV na comunidade.

Moradores relatam que esse senhor tinha um roteador de Internet e que os vizinhos compartilhavam de sua assinatura, a rede wifi estava sem funcionar, e por volta das 18h30 de hoje (13.12) decidiram perguntar do vizinho se estava sem Internet, a casa estava fechada, mas a motocicleta da vítima estava no local, o que afirmava que, o mesmo poderia estar em casa. Forçaram a janela e os vizinhos o encontraram de pendurado por uma corda.

Os motivos pelos quais o levaram a cometer suicídio ainda nao foram conhecidos, moradores que o conheciam como “Candirú” afirmam que este senhor é oriundo de Cruzeiro do Sul, mas que até o momento, ninguém conseguiu contato com os familiares.

O corpo foi levado para o posto médico do Distrito onde aguarda decisão de Humaitá o que fazer com o mesmo.

A policia foi acionada no posto para tomar conhecimento do fato ocorrido. Recebemos fotos do senhor pendurado pelo pescoço, porém não divulgaremos em nossa página eletrônica. Pedimos a quem o conhecer ou tiver contato com os familiares que informe o mais breve possivel.

A comunidade local está apreensiva e a repercussão do caso abalou toda a comunidade nesta segunda-feira.