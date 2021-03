Suhab oferece novo serviço a mutuários com envio de boletos por e-mail

Órgão irá enviar boletos de forma eletrônica a partir deste mês a mutuários, que devem fazer atualização de cadastro para acesso ao serviço

A partir deste mês, os boletos dos mutuários da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) serão enviados via e-mail. Para ter acesso ao serviço, os usuários precisam apenas fazer atualização de seus cadastros junto ao órgão de habitação.

Na visão do diretor-presidente da Suhab, João Braga, a otimização dos serviços públicos via tecnologia digital tem sido importante em tempos de pandemia. “A Suhab já utilizava o site da instituição para que mutuários pudessem emitir seus boletos mensais. A partir do mês de março, os mutuários vão ter mais uma opção de acesso automático aos boletos de suas parcelas via e-mail”, informou.

“Com mais essa medida, possibilitamos que os mutuários não precisem sair de casa em tempos de pandemia. Evitam-se possíveis aglomerações e que mais pessoas saiam de casa”, assinalou o diretor-presidente.

Atualização cadastral – Para receber o boleto via e-mail, o mutuário precisa informar à Suhab os seguintes dados: endereço de e-mail, número do contrato ou CPF do titular do imóvel e contato telefônico. Os dados devem ser repassados ao órgão pelo e-mail [email protected], ou mediante contato via telefone ou Whatsapp pelos números (92) 98415-9335 e 98417-1524.

Além do envio por e-mail, os mutuários continuam com a opção de emitir seus boletos no site do órgão: www.suhab.am.gov.br.

FOTOS: Divulgação/Suhab-AM