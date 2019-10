Suframa e Instituto Piatam lançam Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia (Instituto Piatam), realizaram na tarde da segunda-feira (30), o lançamento da I Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (fesPIM). O momento foi de apresentação do projeto às empresas do parque fabril.

O evento pioneiro no Estado do Amazonas será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Stúdio 5 Centro de Convenções e contará com a participação de palestrantes renomados da área de sustentabilidade, como o ex-presidente da Sociedade norte americana de Economia Ecológica, James R. Kahn, o CEO e presidente da Biominas Brasil, Eduardo Emrich Soares, e o diretor de Desenvolvimento de Projetos na Brasil Potash Corp, Guilherme Jácome.

O superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes fez a apresentação da fesPIM aos empresários da região e durante seu pronunciamento confirmou a vinda do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro na Feira.

“A fesPIM é um projeto que tem como um dos objetivos fortalecer o modelo e dizer o quanto importante ele é para o país, combinando tecnologia e sustentabilidade. Agradeço o Instituto Piatam que junto conosco desenhou todo esse modelo da feira e a todos os nossos patrocinadores, que temos certeza com a presença do presidente da República vai consolidar, atrair pessoas de todo o Brasil e do mundo para juntos fortalecermos esse modelo vencedor que gera empregos na nossa região e para outras regiões”, afirmou o Coronel.

Para o presidente do Instituto Piatam, Alexandre Rivas, a feira é a oportunidade de identificar as potenciais conexões entre a indústria e o conjunto de recursos da região amazônica. “É preciso interagir. caminhar na mesma direção para que essa nova configuração econômica seja real, essa união que prestigia e fortalece o Polo Industrial de Manaus”, disse Alexandre.

Na opinião do diretor-presidente do Hospital Samel, Luís Alberto Nicolau participar da feira é uma satisfação, uma vez que alia sustentabilidade, desenvolvimento social e econômico da região.

“As empresas locais não se desenvolveriam se não fosse a Zona Franca de Manaus e com a feira teremos a oportunidade mostrar para o Brasil e mundo o sucesso que o nosso modelo é no desenvolvimento econômico, como na sustentabilidade. Além de mostrar o que a gente faz, os produtos de qualidades que entregamos para o país.

A fesPIM tem o patrocínio das seguintes instituições e empresas: Samsung, Moto Honda, Coca-Cola, Sidia, Amazonas Energia, Cieam, Fieam, Crea-AM, Samel, Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas.

Fotos: Ekco Produções