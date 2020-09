Sucesso em mais de 250 cidades, aplicativo Delivery Much chega a Humaitá com super desconto de lançamento

Presente em mais de 250 cidades, aplicativo Delivery Much traz facilidade e comodidade para pedir comida em Humaitá

A partir de hoje Humaitá passa a contar com o aplicativo de delivery de comida Delivery Much que está presente em mais de 250 cidades e tem mais de de 2 milhões de usuários. E para quem quiser fazer o seu pedido hoje, a DM preparou um super cupom*, ofertando 50% de desconto aos clientes. Para aproveitar, basta digitar o codigo humaita50 no campo “cupom de desconto”, antes de finalizar o seu pedido.

Além do super desconto, o app chega trazendo inovação tecnológica, para facilitar a vida do consumidor e dar mais dinamicidade aos restaurantes. Já são mais de 15 estabelecimentos disponíveis no aplicativo, então na hora de pedir comida é só escolher o seu favorito.

O processo é muito simples. Basta instalar o app, escolher o restaurante e o prato, selecionar a forma de entrega e pagamento e digitar o código caso você possua um cupom de desconto. Depois, é só precisa aguardar o pedido ser entregue no conforto da sua casa ou trabalho.

O aplicativo é 100% gratuito e está disponível para celulares Android e iOS (iPhone). Além disso, o usuário pode fazer pedidos também pelo site: deliverymuch.com.br

A Delivery Much chegou em Humaitá para matar a sua fome com rapidez e praticidade! Baixe já o aplicativo na App Store ou no Google Play, faça o seu cadastro e fique por dentro das novidades!

Também é possível acessar pelo site www.deliverymuch.com.br/saolourenco

Baixe o Aplicativo: http://app.deliverymuch.com.br

*Cupom válido somente dia 03/09, máximo de 2 pedidos por usuário. Os cupons são limitados.