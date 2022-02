Submarino com 4 toneladas de cocaína é apreendido

A droga colombiana pertencia a um grupo dissidente das Farc e está avaliada em US$ 150 milhões (quase R$ 800 milhões)

Um submarino semissubmersível de 15 metros de comprimento foi apreendido, na segunda-feira (7), pela Marinha colombiana, com 4 mil quilos de cocaína a bordo. A apreensão aconteceu no sul do Oceano Pacífico.

De acordo com a publicação do g1, quatro pessoas foram presas a bordo da embarcação, que se dirigia para a costa da América Central.

O submarino foi levada para o cais da guarda costeira da cidade colombiana de Tumaco. Testes confirmaram que a substância era cocaína.

Segundo a Marinha colombiana, a droga pertencia a um grupo dissidente das Farc e está avaliada em US$ 150 milhões (quase R$ 800 milhões).

Dinheiro financiaria Farc

“A apreensão afeta consideravelmente as finanças dos dissidentes das Farc”, afirmou Francisco Hernando Cubides Granados, vice-almirante da Marinha colombiana, na segunda-feira (7).

“Não estão mais recebendo US$ 150 milhões. Esse dinheiro é usado para financiar a compra de armas, a mineração ilegal e a criminalidade na área do Pacífico colombiano”, disse o vice-almirante.

Apesar de lutar há décadas contra o narcotráfico, a Colômbia continua sendo um dos maiores produtores e exportadores mundiais de cocaína.

Foto: divulgação/PF/arquivo