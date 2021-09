STJ mantém Wilson Lima no cargo, e oposição adia comemoração com um balde de agua fria

A decisão de não afastar o governador do Estado mostrou que não existe convencimento de fato na ação penal que busca criminalizar a cúpula do governo do Amazonas.

Para juristas, a decisão do STJ de receber a denúncia contra o governador é considerada algo natural no processo em questão, levando em consideração a necessidade de investigação e entendimento sobre os questionamentos apontados.

A Oposição já estava toda mobilizada para uma festa de balançar todo o estado, mas a situação perdeu as forças com o anúncio do STJ mantendo o governador no cargo.