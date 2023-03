SSP-AM recebe novo Superintendente Regional da PF-AM na sede do Centro Integrado de Comando e Controle

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, General Carlos Alberto Mansur, na tarde desta quarta-feira (01/03), recebeu o novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Amazonas, delegado Umberto Ramos, na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. A visita institucional contou com a presença de delegados da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM).

Durante a visita, o secretário da SSP-AM apresentou para a comitiva a estrutura do CICC-AM, que é um dos legados da Copa do Mundo de 2014 para o Amazonas. Na oportunidade, o secretário reforçou a importância do trabalho integrado entre a SSP-AM e a PF-AM para a realização de ações policiais em todo o Estado.

A visita contou com a presença do Diretor-Geral da PF-AM, Andrei Rodrigues; do Diretor da Amazônia e Meio Ambiente, Humberto Freire de Barros; e do Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DICOR), Ricardo Andrade Saadi.

Na oportunidade, foi apresentado para o Superintendente e demais delegados, a estrutura e a produtividade do “Paredão”, que é um sistema de câmeras inteligentes coordenado pela SSP-AM, lançado pelo Governo do Estado em 2021, dentro do Programa Amazonas Mais Seguro. A ferramenta já auxiliou na recuperação de mais de 1,1 mil veículos na capital.

Também, houve uma breve apresentação do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (CIESP) sobre os indicadores criminais, além de dados e métodos de operações realizadas pelas forças de segurança.

Posse do novo Superintendente

Na manhã desta quarta-feira, o secretário da SSP-AM participou da solenidade de posse do novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Amazonas. A cerimônia aconteceu no Auditório do Ministério Público Estadual e contou com a presença do Diretor-Geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues.

Durante a solenidade, em seu discurso de posse, Umberto Ramos agradeceu aos servidores da PF no Amazonas, que o acolheram no retorno e o trabalham junto nesse desafio.

Fotos: Carlos Soares/SSP-AM