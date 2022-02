SSP-AM realiza aula inaugural dos cursos de Operações de Incêndio e Formação de Sargento do Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp), realizou a aula inaugural dos cursos de Operações de Incêndio (COI) e Formação de Sargentos Combatentes (CFSC) do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A solenidade ocorreu na manhã desta segunda-feira (14/02), no Comando Geral da instituição, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Para o diretor-geral do Iesp, coronel Audo Albuquerque, os cursos são de extrema importância para a corporação. “São dois cursos integrativos que vão formar e capacitar cada vez mais esse profissional no que tange a qualidade do serviço público prestado à sociedade”, ressaltou o diretor-geral.

O COI especializa oficiais e praças para executar atividades operacionais de combate a incêndio estrutural e disseminar a doutrina e padronização dos procedimentos no âmbito da corporação. Já o CFSC tem o intuito de habilitar cabos para a ascensão à graduação de sargentos, capacitando os militares para o exercício das atribuições relacionadas à futura patente.

Durante a solenidade, o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleiso Muniz, destacou o propósito da realização de cursos para os militares. “Nesse sentido, nós procuramos sempre capacitar nossa tropa, especializada de maneira que nós tenhamos os bombeiros cada vez mais bem preparados para atender a sociedade”, enfatizou.

O CFSC terá duração de quatro meses e conta com a participação de 26 alunos. Já o COI tem 34 alunos e terá duração de quatro semanas. Os cursos irão abordar metodologias de ensino, demonstrações técnicas de combate a incêndios, materiais e equipamentos, salvamento, resgate, combate a incêndio em edificações em altura, em produtos inflamáveis, caminhões, bombas, entre outros.