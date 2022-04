Cidade Mais Segura: agentes da SSP-AM prendem homem com arma e drogas no bairro Santo Agostinho

Infrator foi preso em flagrante após denúncia

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (21/04), por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão foi efetuada durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. Durante a ação, um revólver foi apreendido pelos agentes.

De acordo com as informações do relatório policial, os policiais receberam uma denúncia relacionada ao crime de porte ilegal de arma de fogo, que estaria acontecendo na rua Travessa Chaves. No local, eles encontraram o homem com as características repassadas na denúncia e, durante a abordagem pessoal, foi encontrado um revólver calibre 38, seis munições, uma balança de precisão e 18 trouxinhas de oxi.

O homem foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Denúncia – A população pode ajudar a polícia no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.

FOTO e VÍDEO: Divulgação/SSP-AM