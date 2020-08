SSP-AM e Senasp discutem novos projetos para segurança nas fronteiras

Na tarde desta segunda-feira (24/08), o secretário de Segurança do Amazonas, coronel Louismar Bonates, reuniu com o secretário Nacional de Segurança Pública, coronel Carlos Paim, para tratar de futuros projetos voltados ao sistema de segurança, especialmente na região de fronteira. Paim embarca amanhã (25/08) para Tabatinga, na tríplice fronteira, a fim de cumprir uma extensa agenda.

A reunião de hoje, em Manaus, ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-AM), localizado no bairro Petrópolis, zona centro-sul. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública do Amazonas destacou a parceria entre os Governos Federal e Estadual. “O apoio do Governo Federal tem sido excelente, agora com o coronel Paim vindo conhecer a realidade, nós temos certeza que o povo do Amazonas só terá a ganhar em termos de Segurança Pública”, disse Bonates.

Titular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o coronel Carlos Paim explica a importância dessa visita para conhecer de perto os desafios de cada região.

“A proposta da Senasp é conhecer a região norte, todos os seus estados, suas secretarias de segurança, para que nós realmente possamos desenvolver ações estratégicas, mais do que isso, ações estruturantes com base na necessidade da região norte”, disse.

Ele destaca, ainda, a visita ao município de Tabatinga, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. “Nós vamos conhecer um pouco da realidade de Tabatinga, principalmente a dificuldade de logística, para fomentar as ações de Segurança Pública no local e como a Senasp pode ajudar, não só Tabatinga, mas todas aquelas outras cidades de fronteira, que carecem de um olhar especial do Governo Federal para que nós possamos ajudar o estado”.

Participaram da reunião o coronel Agracio da Silva; o coronel Aginaldo Oliveira, diretor da Força Nacional; Alessandro Moretti, delegado da Polícia Federal e diretor de Gestão de Integração da Informação; além do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte; e do delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Tarso Yuri.

Fotos: Lindemberg Cavalcante/CICC