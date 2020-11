SSP-AM divulga último balanço de ocorrências do primeiro turno da Operação Eleições 2020

Mais de 8 mil servidores da segurança pública foram mobilizados para atuar no primeiro turno das eleições no Amazonas, que ocorreu ontem (15/11). As ações da Operação Eleições 2020 conseguiram manter a tranquilidade do pleito, no qual foram escolhidos vereadores nos 62 municípios amazonenses e, ainda, candidatos a prefeitos.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a operação envolveu as polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros Militar e agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). Confira a seguir o balanço final da operação, neste primeiro turno.

BALANÇO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2020

Os dados se referem a todo o período da operação, que teve início no dia 10 de novembro

Crimes eleitorais: 136

• Boca de urna: 40

• Compra de votos: 61

• Concentração de eleitores: 1

• Desobediência às ordens da Justiça Eleitoral: 11

• Desordem que prejudique trabalhos eleitorais: 7

• Falsidade ideológica: 1

• Impedimento ou embaraço ao exercício do voto: 8

• Transporte de eleitores: 7

Crimes comuns relacionados às eleições: 9

• Ameaça: 1

• Lesão corporal: 3

• Porte ilegal de arma de fogo: 3

• Vias de fato: 2

Prisões/conduções: 140

Procedimentos policiais

• TCO: 45

• Inquéritos abertos: 46

Apreensões

• Dinheiro: R$ 257,9 mil

• Material de campanha: 9.380

• Veículo: 16

Municípios com ocorrência: 38 (incluindo Manaus)

Bares fechados pela Lei Seca: 119

Flagrantes Alcoolemia pelo Detran-AM: 20

Chamadas ao 190: 306 denúncias (líder em ligações ao serviço no domingo, com 30% de acionamentos)

FOTOS: Divulgação PMAM