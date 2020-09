SSP-AM deflagra Operação ‘Solimões sem Fronteira 2’ no Amazonas e Ceará

Mais de 300 policiais militares e civis estão nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (29/09), cumprindo os mandados de prisão, busca e apreensão da Operação “Solimões Sem Fronteiras 2”. Deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a operação integrada entre a Polícia Civil e Polícia Militar é focada no combate ao tráfico de drogas e está ocorrendo, simultaneamente, em cinco cidades do Amazonas e em Fortaleza, no Ceará.

Sob a coordenação do secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, da delegada-geral da PC, Emília Ferraz, e do subcomandante da Polícia Militar, coronel Ronaldo Negreiros, a ação policial visa o cumprimento de 48 mandados autorizados pela Justiça do Amazonas, entre prisão, busca e apreensão.

Os mandados estão sendo cumpridos em Manacapuru, Manaus, Anamã, Tefé e Caapiranga, no Amazonas, e em Fortaleza, no Ceará, onde o infrator apontado como lider de uma facção criminosa foi preso.

Logo mais, às 11h, haverá uma coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Petrópolis, zona centro-sul de Manaus, para apresentar os resultados da operação.

Em sua primeira fase, em dezembro de 2019, a operação “Solimões Sem Fronteiras” efetuou 25 prisões em Manaus, Anori e Manacapuru.

FOTOS: Erlon Rodrigues/PC-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM): Tabajara Moreno (3652-2022 e 99210-8956) e Jhemisson Marinho (98274-1234). E-mail: [email protected]