SSP-AM deflagra operação Inquietação em combate à criminalidade

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (04/02), a operação Inquietação, na zona sul de Manaus. A ação, que faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, conta com um trabalho integrado entre as forças de segurança do estado em combate à criminalidade.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, afirmou que a operação vai continuar.

“Hoje pela madrugada desencadeamos mais uma operação que faz parte do programa Amazonas Mais Seguro. É uma ação que se chama inquietação, que vai durar por tempo indeterminado. O objetivo principal é combater a criminalidade como furto, roubo, mas com um foco principal, que é acabar com o tráfico de entorpecentes”, disse.

Nesta sexta-feira, a operação contou com cinco barreiras de fiscalização em pontos estratégicos da zona sul. “Aproveitando que estamos na zona sul, além do efetivo ostensivo, estamos com mais 100 policiais e 25 viaturas circulando em toda essa área”, reforçou o general.

Efetivo

Cerca de 200 agentes das forças de segurança, entre policiais civis e militares, estiveram envolvidos na ação.

A operação contou unidades especializadas da PMAM, como as Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), o 1º Batalhão de Policiamento de Choque, o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), e os policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Amazonas (Core), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Denúncias

De acordo com o general Mansur, as informações repassadas pela população auxiliam de maneira eficaz no trabalho policial. “Isso é muito importante para nós, porque estamos elucidando casos com o fruto das denúncias”, ressaltou.

As denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.

(Fotos: Erikson Andrade e Tarcísio Heden/SSP-AM)