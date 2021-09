SSP-AM deflagra operação Cidade mais Segura e prende 39 pessoas em Manaus

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em todas as zonas da capital amazonense

Deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22/09), a operação Cidade mais Segura, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), resultou na prisão de 39 pessoas e na apreensão de sete adolescentes. A ação ocorreu de forma integrada entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), e foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em todas as zonas de Manaus.

Os policiais ainda apreenderam durante a operação dois quilos de entorpecentes, um revólver calibre 38 e R$ 450 em espécie.

Trinta e uma pessoas foram presas por cumprimentos de mandados de prisão e outras oito pessoas presas em flagrante. Os suspeitos são autores de crimes como homicídio, roubo, estupro, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, estelionato, porte ilegal de arma de fogo, entre outros. Mais de 500 agentes da Segurança Pública atuaram na operação.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Mansur, o aumento do policiamento nas ruas da capital amazonense é determinação do governador Wilson Lima. “É uma operação integrada, ela envolve todos os órgãos do sistema de segurança e o objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão. Todos os dias terão policiamento nas ruas, onde tem maior fluxo de pessoas, justamente para proteger e dar mais segurança para todas as pessoas e isso vai acontecer todos os dias, a fim de coibir a criminalidade”, disse o secretário.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Ayrton Norte, além das operações integradas, a PMAM tem saturado as áreas com altos índices de crimes, além de realizar ações ostensivas. “Nós temos trabalhado, intensificado o policiamento nas ruas. Estamos com operações diuturnas em todas as zonas e não existe local em que a polícia não entre aqui. Nós vamos combater, nós não vamos retroceder nenhum segundo sequer em defesa do cidadão”, enfatizou o coronel.

Loading...

Trânsito – No bairro da Betânia, na zona sul da capital, sob o comando do coordenador-geral do Neot, Victor Mansur, foram realizadas abordagens a veículos e foram aplicadas 42 autuações por diversas irregularidades. No total, seis carros foram removidos ao parqueamento do Detran-AM e uma motocicleta com restrição de furto foi recuperada.

Fotos: Tarcísio Heden/SSP-AM e Erlon Rodrigues/PC-AM

Material de Vídeo

Baixe aqui: https://drive.google.com/file/d/1prjnpNtsaq6gVkNiKWfF_E0gO0WqEEaR/view?usp=sharing

Descrição de conteúdo: Imagens da preparação da tropa, deslocamento das viaturas e abordagens feitas durante a operação “Cidade mais Segura”. Sonora com o Secretário de Segurança Pública, general Mansur.

Crédito de imagens: Tarcísio Heden/SSP-AM