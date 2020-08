SSP-AM confirma morte de traficante “Bacurau” em ação em Nova Olinda do Norte

Nova Olinda do Norte – A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) confirmou no inicio da noite desta quarta-feira (5), a morte de um traficante durante a operação que está sendo realizada em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus).

Na tarde desta quarta-feira (5), morreu o criminoso conhecido como ‘Bacurau’, mais famoso pelo assassinato do sargento M. Vagner e do cabo C. Souza, ocorridos na segunda-feira (3), na comunidade Terra Preta, no município de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

Ao longo do dia várias especulações surgiram sobre mais mortes de criminosos no município, que foi palco de um intenso confronto entre polícias militares e traficantes, na última segunda (3), na região do Rio Abacaxis. Na ocasião dois PMs foram mortos no conflito.

Informações dão conta de que o bandido morreu após confronto com policiais do COE. Além dele, teriam mais 11 comparsas também sido mortos durante a ação.

FONTE: PORTAL CM7