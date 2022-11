SSP-AM ativa Sistema Integrado de Comando e Controle para acompanhamento das provas do vestibular da UEA

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), ativou o Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC) para monitorar a realização das provas do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que iniciou em todo o estado na tarde de domingo (06/11).

O monitoramento presencial foi ativado às 10h de ontem, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com integração entre representantes de órgãos estaduais e municipais envolvidos no processo.

Parte das provas ainda ocorre na tarde desta segunda-feira (07/11), das 13h às 17h, tendo mais de 27 mil candidatos inscritos concorrendo a 3 mil vagas. O monitoramento, coordenado pela SSP-AM, visa garantir a tranquilidade durante a aplicação das provas.

Integram o colegiado de monitoramento, além dos órgãos da SSP-AM, representantes da UEA, Fundação Universitária para Vestibular (Fuvesp), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) e Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

FOTO: Divulgação/SSP-AM