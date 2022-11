SSP-AM ativa sistema de comando e controle para monitorar andamento das provas do Enem

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), ativou, na manhã deste domingo (13/11), o Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC), que faz parte do Plano Tático Integrado (PTI) para monitorar o antes, durante e o depois da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O chefe do setor de Planejamento Integrado do CICC, capitão William Gomes, explicou que o objetivo da operação é manter a ordem pública, proporcionando segurança e proteção aos candidatos e nos locais de aplicação das provas.

“Estamos de forma presencial acompanhando a operação Enem que ocorre em todo território nacional. O CICC é ativado para monitoramos de forma integrada com os órgãos da esfera federal, estadual e municipal para que possamos ter um resultado exitoso e ao final os candidatos consigam fazer a prova em segurança”, disse o capitão

As atividades de monitoramento começaram às 7h, incluindo o deslocamento das provas, locais de aplicação das provas e o trânsito nas ruas de acesso para as unidades de ensino onde o certame foi aplicado.

Além disso, é realizada escolta das provas, desde a chegada ao estado até a entrega nos locais de realização dos exames, passando pelos centros de armazenagem e distribuição. A operação contou com apoio de outros servidores, atuando de forma integrada com as equipes policiais.

Efetivo

A operação Enem 2022 é coordenada pela SSP-AM, em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), Polícia Federal (PF/AM), Inep, Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Centro de Operações de Segurança Escolar (Cose) e Correios.

FOTO: Tarcísio Heden/SSP-AM